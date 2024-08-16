UNB: МИД Бангладеш отозвал своих послов из семи стран, включая Россию

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Министерство иностранных дел во временном правительстве Бангладеш отозвало своих диппредставителей из семи стран, включая Россию. Об этом сообщает портал UNB.

Помимо РФ, государство также отозвало послов из США, Германии, Японии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Мальдивской Республики. В ближайшее время в эти страны направят новых дипломатов.

Отмечается, что замена послов производится новыми властями Бангладеш на фоне прочих перестановок в администрации.

В начале месяца в Бангладеш начались протесты и демонстрации после объявления о многодневной акции несотрудничества с властями, которую начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Позднее протестные акции переросли в беспорядки.

На фоне этого премьер-министр страны Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну, улетев с сестрой в более безопасное место. По информации СМИ, она просила убежище в Великобритании.

В результате протестов в стране погибли как минимум 110 человек. Наибольшее число жертв, по данным журналистов, зафиксировано в столице – Дакке. Там скончался 71 человек.

6 августа президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны. Это было сделано для того, чтобы сформировать временное правительство после ухода в отставку Хасины на фоне протестов.