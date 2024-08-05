Hindu: ушедшая в отставку премьер Бангладеш просит убежище в Британии

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Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина просила убежище в Великобритании. Об этом пишет издание Hindu со ссылкой на источники.

"Хасина попросила убежища от Великобритании. Ее сестра, у которой уже есть гражданство Великобритании, сопровождает ее", – говорится в сообщении.

Как ранее писали СМИ, Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне беспорядков. Сообщалось, что премьер с сестрой уехали из резиденции в столице в более безопасное место.

Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной акции несотрудничества с властями, которую запустила организация "Студенческое движение против дискриминации".

На фоне беспорядков временно закрыли аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке. Кроме того, участники протестных акций разгромили дом главы МВД страны Асадуззамана Хана.

