Аэропорт столицы Бангладеш закрыли на фоне беспорядков

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Аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке временно закрыли на фоне беспорядков в стране и отставки премьер-министра Шейх Хасины, рассказал директор авиагавани Камрул Ислам.

Так, аэропорт прекратил работу в 16:54 (13:54 по Москве).

Беспорядки в стране спровоцировала многодневная акция несотрудничества с властями, которую запустила организация "Студенческое движение против дискриминации". Она привела к столкновению студентов, правоохранителей и сторонников правительства.

Позже СМИ писали, что премьер Бангладеш Шейх Хасина покинула пост и уехала из страны в более безопасное место.

5 августа участники протестных акций ворвались в дом главы МВД страны Асадуззамана Хана и разгромили резиденцию.

