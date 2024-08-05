05 августа, 14:58Политика
Аэропорт столицы Бангладеш закрыли на фоне беспорядков
Фото: AP Photo/Rajib Dhar
Аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке временно закрыли на фоне беспорядков в стране и отставки премьер-министра Шейх Хасины, рассказал директор авиагавани Камрул Ислам.
Так, аэропорт прекратил работу в 16:54 (13:54 по Москве).
Беспорядки в стране спровоцировала многодневная акция несотрудничества с властями, которую запустила организация "Студенческое движение против дискриминации". Она привела к столкновению студентов, правоохранителей и сторонников правительства.
Позже СМИ писали, что премьер Бангладеш Шейх Хасина покинула пост и уехала из страны в более безопасное место.
5 августа участники протестных акций ворвались в дом главы МВД страны Асадуззамана Хана и разгромили резиденцию.
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