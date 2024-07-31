Более 50 полицейских пострадали в беспорядках после нападения на детей в Британии

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Более 50 правоохранителей пострадали при подавлении беспорядков после нападения на детей во время урока танцев в Саутпорте Великобритании. Об этом рассказал председатель Федерации полиции Мерсисайда Крис Мак-Глэйд, передает "Газета.ру" со ссылкой на Sky News.

По предварительным данным, серьезные травмы получили восемь полицейских. После беспорядков у них диагностированы переломы, рваные раны и сотрясение мозга. Также пострадали три полицейские собаки.

Как сообщили в службе скорой помощи Северо-Запада, минимум 27 пострадавших еще находятся в больнице. 12 человек получили помощь на месте происшествия.

17-летний подросток с ножом напал на детей во время группового занятия на тему танцев поп-певицы Тейлор Свифт 29 июля. В результате три ребенка погибли, еще несколько были тяжело ранены.

После возле городской мечети произошли столкновения с полицией. Протестующие подожгли полицейский фургон и атаковали стражей порядка, в том числе закидывая силовиков булыжниками, бутылками и петардами.

