Число погибших в результате нападения подростка в Великобритании выросло до трех

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Число детей, которые стали жертвами нападения с ножом в городе Саутпорт в Великобритании, увеличилось до трех. Об этом сообщает Sky News.

"С сожалением сообщаем, что третий ребенок скончался от ранений, полученных в результате ножевого нападения в Саутпорте вчера утром", – отметила полиция.

По данным правоохранительных органов, третьей погибшей оказалась девятилетняя девочка. До этого жертвами стали девочки в возрасте 6 и 7 лет.

В настоящее время врачи оказывают помощь восьмерым детям, пятеро из которых находятся в критическом состоянии.

"Двое взрослых также находятся в критическом состоянии после получения травм во время инцидента", – говорится в сообщении.

Подросток напал с ножом на детей в Британии 29 июля. Подозреваемым оказался 17-летний молодой человек родом из Кардифа. Происшествие случилось во время группового занятия детей на тему танцев поп-певицы Тейлор Свифт.

