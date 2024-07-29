Два ребенка погибли в результате нападения подростка с ножом в Великобритании

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Два ребенка погибли, девять ранены в результате нападения 17-летнего подростка с ножом в городе Саутпорт в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника полиции графства Мерсисайд Серену Кеннеди.

"Девять детей были ранены, шесть из них находятся в критическом состоянии. У всех пострадавших ножевые ранения, полученные во время нападения", – подчеркнула она.

Двое взрослых также находятся в критическом состоянии.

Как уточнила начальник полиции, по подозрению в нападении был задержан 17-летний подросток, который родом из Кардифа. Кроме того, Кеннеди подтвердила, что инцидент произошел во время группового занятия детей на тему танцев поп-певицы Тейлор Свифт.

Ранее четыре человека были ранены в результате нападения с ножом в Берлине, которое произошло неподалеку от резиденции федерального канцлера. Полиция сумела задержать подозреваемого недалеко от центрального вокзала Берлина. Причиной поножовщины, предварительно, стала ссора, точные мотивы преступника выясняются.

