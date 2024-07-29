Bild: четверо пострадали при нападении с ножом в Берлине вблизи резиденции канцлера

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Четыре человека были ранены в результате нападения с ножом в Берлине, которое произошло неподалеку от резиденции федерального канцлера. Об этом сообщает издание Bild.

"Кровопролитие с четырьмя ранеными произошло в воскресенье вечером в парке Шпреебоген у моста Густава Хайнемана – очень близко к резиденции канцлера!", – указано в сообщении.

Согласно данным издания, три человека получили серьезные ранения и были госпитализированы. На месте происшествия задействовали многочисленные машины скорой помощи и спасательный вертолет.

Полиция сумела задержать подозреваемого недалеко от центрального вокзала Берлина. Причиной поножовщины, предварительно, стала ссора, точные мотивы преступника выясняются.

Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении с ножом на двоих пассажиров в московском метро. По данным прокуратуры, инцидент произошел в поезде, который следовал от станции "Лубянка" до станции "Кропоткинская" Сокольнической линии метро.