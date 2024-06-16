16 июня, 20:10Происшествия
Полиция разыскивает двух злоумышленников, ранивших ножом мужчину в Одинцове
Фото: телеграм-канал "Подъём"
Два злоумышленника на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись. В настоящее время полиция разыскивает правонарушителей, заявили в телеграм-канале ГУ МВД по Московской области.
По предварительным данным, между пострадавшим и двумя неизвестными произошел конфликт. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, с целью задержания злоумышленников.
В свою очередь прокуратура Московской области сообщила, что правонарушители скрылись с места происшествия на машине. Пострадавшего госпитализировали.
Ранее полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали мужчину, который ранил человека катаной. Пострадавший умер от полученных ран. Инцидент произошел в проезде Шокальского в Москве.
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