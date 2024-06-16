Полиция разыскивает двух злоумышленников, ранивших ножом мужчину в Одинцове

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Два злоумышленника на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись. В настоящее время полиция разыскивает правонарушителей, заявили в телеграм-канале ГУ МВД по Московской области.

По предварительным данным, между пострадавшим и двумя неизвестными произошел конфликт. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, с целью задержания злоумышленников.

В свою очередь прокуратура Московской области сообщила, что правонарушители скрылись с места происшествия на машине. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали мужчину, который ранил человека катаной. Пострадавший умер от полученных ран. Инцидент произошел в проезде Шокальского в Москве.