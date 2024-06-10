Суд арестовал обвиняемого в нападении на главу АНО "Цифровые платформы" Щельцина

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Измайловский районный суд Москвы заключил под стражу основателя рок-группы "Пасека" Романа Медведкина, который проходит обвиняемым по делу о нападении на главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Медведкину вменяют убийство, а также покушение на преступление.

На главу АНО "Цифровые платформы" и его друга Ивана Позднякова было совершено нападение в субботу, 8 июня, на Сиреневом бульваре. Между ними и другой компанией завязался словесный конфликт, который достаточно быстро перерос в драку.

В ходе потасовки преступник нанес Щельцину около трех ножевых ранений в область туловища и верхних конечностей. При этом Позднякова злоумышленник ударил ножом не менее девяти раз. Из-за полученных травм он скончался по дороге в больницу.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника через несколько часов после случившегося. Им оказался 47-летий музыкант и композитор Роман Медведкин.

Суд постановил, что Медведкин будет оставаться под стражей до 8 августа 2024 года. Таким образом, Измайловский суд удовлетворил ходатайство следствия.

Ранее сообщалось, что министр цифрового развития РФ Максут Шадаев пообещал оказать помощь Арсению Щельцину во время его восстановления после нападения. Глава ведомства также обратил внимание на отзывчивость и дружелюбие главы АНО "Цифровые платформы", подчеркнув, что нередко встречался с ним для обсуждения мер поддержки отрасли.

