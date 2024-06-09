Мужчина с автоматом угрожал мастеру по ремонту ноутбука на юге Москвы

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Пятидесятичетырехлетний мужчина, вооружившись пневматическим автоматом, угрожал убийством мастеру по ремонту ноутбука на Нагатинской улице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-служу Главного управления МВД России по столице.

Полицейские выяснили, что подозреваемый нашел объявление частного мастера об услуге по ремонту ноутбука в Сети. Созвонившись с ним, он пригласил его к себе домой. Однако после ремонта злоумышленник остался недоволен предоставленной услугой и в ходе возникшего словесного конфликта, используя пневматический автомат, стал угрожать потерпевшему.

По данному факту дознавателем ОМВД России по району Нагатино-Садовники Москвы возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Мерой пресечения правоохранители избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник был ранее судим.

Ранее на главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина совершили нападение в Москве, в ходе которого погиб его знакомый. Нападение произошло в районе дома 1 по Сиреневому бульвару. Злоумышленник нанес Щельцину около трех ножевых ранений в область туловища и верхних конечностей. Знакомый пострадавшего Иван Поздняков получил не менее девяти ударов ножом и скончался по дороге в больницу.