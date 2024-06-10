Суд на Урале вынес приговор мужчине, напавшему на ребенка в шапке с буквой Z

Фото: depositphotos/andreyuu

Суд в Екатеринбурге приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя, напавшего на мальчика, который был в шапке с буквой Z. Об этом пишет RT, ссылаясь на представителей пресс-службы прокуратуры региона.

Ранее суд уже рассматривал дело Александра Неустроева и вынес решение о взыскании с него штрафа в размере семи тысяч рублей. После этого уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины было прекращено.

Однако представители Генпрокуратуры РФ заявили о нарушениях, допущенных в ходе рассмотрения этого дела. В ведомстве сочли, что оно не могло быть прекращено в связи с тем, что это преступление не только было направлено против школьника, но также причинило ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам России.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что данное преступление является циничным и что оно относится к категории средней степени тяжести.

В результате дело было пересмотрено. В ходе заседания суду предоставили доказательства, которые подтверждают, что в апреле 2023 года мужчина напал во дворе многоквартирного дома на мальчика, на голове которого была шапка с символом Z. Он начал оскорблять ребенка и угрожать ему.

В результате суд приговорил обвиняемого к трем годам с отбыванием срока в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что пятидесятичетырехлетний мужчина угрожал убийством мастеру по ремонту ноутбука на Нагатинской улице. Злоумышленник оказался недоволен качеством оказанной ему услуги и в ходе начавшегося по этому поводу словесного конфликта начал угрожать потерпевшему, применив пневматический автомат.

