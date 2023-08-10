Дело об оскорблении ребенка в шапке Z в Екатеринбурге будет пересмотрено

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Генеральная прокуратура РФ обнаружила нарушения при рассмотрении уголовного дела о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z в Екатеринбурге, сообщает RT.

Надзорное ведомство дало указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление. В Гепрокуратуре считают, что уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам России.

В ведомстве назвали это преступление циничным, а также отметили, что оно относится к категории средней степени тяжести.

До этого суд Екатеринбурга постановил выписать штраф Неустроеву в размере семи тысяч рублей за оскорбление мальчика в шапке с буквой Z. Уголовное дело в отношении мужчины было прекращено.

Ранее в Екатеринбурге велись поиски отца пятилетней девочки, оставившего ее на детской площадке. Позже мужчину обнаружили мертвым недалеко от зоны для детей. По предварительной версии следствия, причиной смерти отца ребенка стала передозировка наркотиками.

