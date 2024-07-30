Тейлор Свифт отреагировала на нападение на детей на уроке танцев в ее стиле

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Американская певица Тейлор Свифт высказалась по поводу нападения на детей в английском городе Саутпорт, которое произошло во время занятий по танцам в стиле исполнительницы. По ее словам, она находится в полном шоке от случившегося.

"Ужас от вчерашнего нападения в Саутпорте непрерывно переполняет меня, и я просто в полном шоке <...> Это же были маленькие дети на уроке танцев", – отметила певица в одной из своих сторис, опубликованных в социальной сети Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Исполнительница подчеркнула, что произошедшее привело к потере невинных жизней, и она не знает, каким образом выразить свои соболезнования семьям тех, кто погиб и пострадал во время нападения.

Ранее начальник полиции графства Мерсисайд Серену Кеннеди подтвердила, что 17-летний подросток с ножом напал на детей во время группового занятия по танцам в стиле поп-певицы в городе Саутпорт в Великобритании. По ее данным, злоумышленник был задержан. В результате случившегося два ребенка погибли, еще девять оказались ранены.

