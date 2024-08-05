Reuters: в армии Бангладеш подтвердили отставку и выезд из страны премьера

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Премьер Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне беспорядков, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в армии.

До этого СМИ писали, что Хасина с сестрой уехали из резиденции в столице в более безопасное место.

"Она хотела записать речь. Но у нее не было возможности сделать это", – заявил источник агентства France Presse.

Тогда же отмечалось, что ситуация в стране настолько серьезная, что возможна отставка премьера. Сын премьера, находящийся в США, призвал силы безопасности страны не позволить неизбранному правительству прийти к власти.

Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной акции несотрудничества с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

Правительство страны ввело комендантский час с 18:00 местного времени и до особого распоряжения. 5, 6 и 7 августа объявлены выходными днями во всей стране.

До этого беспорядки вспыхнули в Венесуэле. В результате были задержаны 749 человек. Поводом стали выборы президента страны, в которых победу одержал Николас Мадуро. Его полномочия теперь истекут в 2031 году.

По итогам обработки 80% бюллетеней стало ясно, что действующий глава государства Мадуро набрал 51,2% голосов. При этом представляющий оппозицию кандидат Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов на фоне явки в 59%.

