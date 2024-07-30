Посольство РФ выпустило предупреждение для находящихся в Венесуэле россиян

Фото: 123RF/fadlan1

Посольство России в Венесуэле выпустило предупреждение для находящихся в стране россиян, сообщает RT.

В частности, граждан России просят соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей и избегать выхода на улицу.

В сообщении отметили, что все сотрудники диппредставительства находятся в безопасности.

Протесты в стране вспыхнули после выборов президента, которые прошли 28 июля. После обработки 80% бюллетеней действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, а кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов при явке в 59%.

Сторонники оппозиции на протесте в центре Каракаса начали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью, на улицах города была слышна стрельба. В ходе беспорядков были ранены 23 военнослужащих.