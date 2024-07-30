Протесты начались в столице Венесуэлы после прошедших президентских выборов

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Протесты начались в центре Каракаса после прошедших в Венесуэле президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным корреспондента, находящегося в городе, сторонники оппозиции на протесте в центре Каракаса бросают в полицейских бутылки с зажигательной смесью, полиция в ответ применяет газ. Около президентского дворца выставлены кордоны, усилена охрана зданий Нацассамблеи и избиркома в центре города.

Журналист отмечает, что в центре города также слышна стрельба и клаксоны.

После обработки 80% бюллетеней действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, а кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов. При этом уровень участия граждан в выборах составил 59%.

Часть латиноамериканских стран отказались признавать итоги выборов. В ответ на это Венесуэла отозвала своих дипломатов из семи стран и потребовала от них аналогичного шага.

Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост и заявил, что тот всегда является желанным гостем для России.

