Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы

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Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на должность президента республики. Об этом сказано в телеграм-канале Кремля.

Он указал на стратегический характер партнерства Москвы и Каракаса, а также отметил готовность к продолжению сотрудничества с республикой по актуальным вопросам. Путин также выразил уверенность в том, что деятельность Мадуро на посту президента Венесуэлы позволит постепенно развивать взаимоотношения двух стран по всем направлениям.

"Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка", – добавил российский президент.

Глава государства также заявил, что Мадуро является всегда желанным гостем для России.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил RT, что Россия планирует продолжать развивать всесторонние отношения с Венесуэлой, в том числе в наиболее чувствительных направлениях.

"Конечно, мы уделяем большое внимание, знаем о взаимных планах со стороны венесуэльского руководства", – подчеркнул он.

Выборы президента в Венесуэле прошли 28 июля. После обработки 80% бюллетеней Мадуро набрал 51,2% голосов и побеждает на выборах президента страны. Председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил, что кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов. При этом уровень участия граждан в выборах составил 59%.

Мадуро находится на должности президента Венесуэлы с 2013 года. Инаугурация будущего лидера республики состоится 10 января 2025 года, а срок полномочий избранного главы государства составит шесть лет.

