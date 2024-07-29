Президент Аргентины Милей отказался признавать победу Мадуро на выборах

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Аргентинский лидер Хавьер Милей не признал победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X.

По его словам, победил по результатам голосования оппозиционер Эдмундо Гонсалес. В связи с этим он не признал заявления штаба Мадуро о его победе на выборах, назвав их обманом.

"Аргентина надеется, что Вооруженные силы на этот раз защитят демократию и волю народа", – уточнил он.

При этом официальные данные по итогам голосования пока не были озвучены. Глава штаба и спикер парламента Хорхе Родригес, слова которого передает РИА Новости, также призвал дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE.

Правительство Венесуэлы, в свою очередь, указало на вмешательство нескольких стран в выборы президента. По их мнению, высказывания ряда правых политиков из разных государств нацелены на изменение истинного выбора народа. Власти подчеркнули, что люди на выборах голосовали свободно и законно.

Выборы президента в Венесуэле состоялись 28 июля. На них зарегистрировались десять кандидатов, включая действующего с 2013 года лидера страны Николаса Мадуро и кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

