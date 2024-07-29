Посол РФ: победа Мадуро на выборах укрепит партнерство Венесуэлы с Россией

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Победа действующего президента Николаса Мадуро на выборах в Венесуэле укрепит российско-венесуэльское стратегическое партнерство. Об этом посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров заявил ТАСС.

Дипломат отметил, что переизбрание Мадуро президентом послужит развитию широкого внутриполитического диалога, укреплению национального суверенитета, позиций Венесуэлы в мире, а также продолжению курса боливарианской дипломатии мира.

Мелик-Багдасаров указал, что председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо в присутствии международных наблюдателей объявил в пресс-центре о победе Мадуро на президентских выборах Боливаринской Республики Венесуэла с поддержкой 51,2% голосов избирателей. Вторым стал оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес, который получил 44,2% голосов.

На улицах Каракаса в поздний час царит "праздничная обстановка, тысячи людей стекаются к президентскому дворцу Мирафлорес, чтобы поздравить своего лидера с убедительной победой", добавил посол РФ.

Выборы президента в Венесуэле состоялись 28 июля. Мадуро находится на посту президента республики с 2013 года. Инаугурация пройдет 10 января 2025 года, а срок полномочий избранного главы государства составит шесть лет.