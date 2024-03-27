Президент Венесуэлы обвинил оппозиционное движение в двух покушениях на свою жизнь

Фото: ТАСС/EPA/BIENVENIDO VELASCO

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционное движение Vente Venezuela в двух покушениях на свою жизнь за последние пятнадцать дней. Об этом сообщает ТАСС.

"В течение 15 дней были захвачены две группы: одна в Матурине, другая в Каракасе, которые планировали покушения на меня. Они признали свою вину и связаны с террористической группировкой Vente Venezuela", – заявил он.

Мадуро рассказал, что вооруженные преступники были обнаружены гражданами, которые обратили внимание на "странное поведение двух лиц, которые отправляли телефонные сообщения и делали фотоснимки платформы", на которой должно было пройти его выступление.

Президент Венесуэлы отметил, что организаторы преступлений "ищут психически нездоровых людей не только здесь, но и в других местах, где империализм готовит террористические акты". Мадуро также призвал повысить бдительность вооруженные силы и народ Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что в президента Аргентины Хавьера Милея во время парада после церемонии его инаугурации кинули стеклянную бутылку. Она пролетела в нескольких сантиметрах от головы Милея, когда тот стоял в открытом автомобиле со своей сестрой Кариной и махал рукой собравшимся гражданам. Бутылка попала в шею полицейскому, ему оказали медпомощь.

До этого супругу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Ее положили в больницу после длительного ухудшения состояния здоровья.