27 марта, 05:34Происшествия
Президент Венесуэлы обвинил оппозиционное движение в двух покушениях на свою жизнь
Фото: ТАСС/EPA/BIENVENIDO VELASCO
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил оппозиционное движение Vente Venezuela в двух покушениях на свою жизнь за последние пятнадцать дней. Об этом сообщает ТАСС.
"В течение 15 дней были захвачены две группы: одна в Матурине, другая в Каракасе, которые планировали покушения на меня. Они признали свою вину и связаны с террористической группировкой Vente Venezuela", – заявил он.
Мадуро рассказал, что вооруженные преступники были обнаружены гражданами, которые обратили внимание на "странное поведение двух лиц, которые отправляли телефонные сообщения и делали фотоснимки платформы", на которой должно было пройти его выступление.
Президент Венесуэлы отметил, что организаторы преступлений "ищут психически нездоровых людей не только здесь, но и в других местах, где империализм готовит террористические акты". Мадуро также призвал повысить бдительность вооруженные силы и народ Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что в президента Аргентины Хавьера Милея во время парада после церемонии его инаугурации кинули стеклянную бутылку. Она пролетела в нескольких сантиметрах от головы Милея, когда тот стоял в открытом автомобиле со своей сестрой Кариной и махал рукой собравшимся гражданам. Бутылка попала в шею полицейскому, ему оказали медпомощь.
До этого супругу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Ее положили в больницу после длительного ухудшения состояния здоровья.