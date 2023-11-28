Жену главы ГУР Украины отравили тяжелыми металлами – СМИ

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Супругу начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Женщину госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Источник в разведке заявил, что супругу Буданова положили в больницу после длительного ухудшения состояния здоровья. В настоящее время она заканчивает курс лечения, уточнили в материале.

"Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", – заявил источник.

Он также добавил, что расследование по вопросу предполагаемой попытки убийства жены главы украинского ГУР продолжается.

Ранее стало известно о покушении на замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Александра Слисаренко. По словам главы ВГА Виталия Ганчева, пострадавшему оказывают необходимую медпомощь. Правоохранители приступили к расследованию, выясняются детали происшествия.

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