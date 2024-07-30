Венесуэла отзывает своих дипломатов из стран региона, не признавших итоги выборов

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Венесуэла отзывает своих дипломатов из латиноамериканских стран, которые не признали итогов прошедших в стране выборов президента. Об этом со ссылкой на сообщение правительства Венесуэлы пишет РИА Новости.

"Венесуэла выражает твердое осуждение действий и заявлений, носящих характер вмешательства, со стороны группы правительств правого толка, подчиняющихся Вашингтону <...> пытающихся возродить несостоявшуюся Группу Лимы и стремящихся не признавать итоги выборов 28 июля 2024 года", – указано в сообщении.

Правительство страны приняло решение отозвать своих дипломатов из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканы и Уругвая. Кроме того, Венесуэла требует от этих стран отозвать своих представителей с венесуэльской территории.

После обработки 80% бюллетеней действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, а кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов. При этом уровень участия граждан в выборах составил 59%.

Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост. Он указал на стратегический характер партнерства Москвы и Каракаса, а также отметил готовность к продолжению сотрудничества с республикой по актуальным вопросам. Глава государства также заявил, что Мадуро является всегда желанным гостем для России.

