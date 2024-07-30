Генпрокурор Венесуэлы Сааб: 749 человек задержали после беспорядков в стране

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В результате беспорядков в Венесуэле были задержаны 749 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора государства Тарека Уильяма Сааба.

"Мы предварительно квалифицируем задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме", – пояснил он.

Прокурор также обратил внимание, что количество задержанных граждан может возрасти.

По его словам, участники протестов подожгли несколько центров здравоохранения, а также совершили нападения на участки полиции и офисы избирательной комиссии. Кроме того, во время беспорядков они разрушали памятники культуры.

Он отметил, что участие в протестах в том числе принимали несовершеннолетние. Также в них участвовали люди, находившиеся под воздействием наркотических веществ.

Протесты в Венесуэле вспыхнули после президентских выборов, которые состоялись 28 июля. По итогам обработки 80% бюллетеней стало ясно, что действующий глава государства Николас Мадуро набрал 51,2% голосов. При этом представляющий оппозицию кандидат Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов на фоне явки в 59%.

После выборов в Каракасе начались протесты, в ходе которых сторонники оппозиции бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, на улицах города была слышна стрельба. В результате продолжающихся беспорядков ранения получили минимум 23 военнослужащих и 25 полицейских, еще один военный погиб.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением и поздравить Мадуро с победой на выборах. Он подчеркнул важность того, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри страны "не подогревались" третьими странами.

