Фото: ТАСС/AP/Fernando Vergara

Один военный погиб в результате протестов в Венесуэле. Ранения получили 23 военнослужащих и 25 полицейских, заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что все пострадавшие получают медпомощь. Первый сержант нацгвардии погиб от огнестрельного ранения шеи.

Протесты в республике начались после президентских выборов, которые состоялись 28 июля. После обработки 80% бюллетеней стало ясно, что действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро набрал 51,2% голосов. Представляющий оппозицию кандидат Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов на фоне явки в 59%.

Во время протеста, который начался в центре Каракаса, сторонники оппозиции бросали в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью, на улицах города была слышна стрельба.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением и поздравить Мадуро с победой на выборах. Он подчеркнул важность того, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри страны "не подогревались" третьими странами.