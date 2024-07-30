Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением

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Оппозиции Венесуэлы необходимо смириться со своим поражением и поздравить победителя президентских выборов Николаса Мадуро, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва видит, что оппозиционеры не хотят этого делать.

"Очень важно, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами, третьими сторонами, и чтобы Венесуэла была свободна от внешнего вмешательства", – подчеркнул Песков, комментируя начавшиеся в стране беспорядки.

Протесты в Венесуэле вспыхнули после президентских выборов, которые состоялись 28 июля. После обработки 80% бюллетеней стало ясно, что действующий глава государства Николас Мадуро сумел набрать 51,2% голосов. При этом представляющий оппозицию кандидат Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов на фоне явки в 59%.

В ходе протеста, начавшегося в центре Каракаса, сторонники оппозиции бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, на улицах города была слышна стрельба. В результате беспорядков ранения получили 23 военнослужащих.

На этом фоне посольство России в Венесуэле выпустило предупреждение для находящихся в стране россиян. Граждан России просят соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей и избегать выхода на улицу.