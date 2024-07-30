Свыше 20 военных пострадали во время беспорядков в Венесуэле

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Более 20 военных были ранены в ходе беспорядков, которые произошли в Венесуэле после выборов. Об этом министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес написал в соцсети X.

"К настоящему моменту 23 военнослужащих были ранены, некоторые из огнестрельного оружия. Они стали жертвами сегодняшнего насилия и получают медицинскую помощь", – сообщил он.

Министр также призвал граждан и политические силы страны сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что сторонники оппозиции на протесте в центре Каракаса начали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью, на улицах города была слышна стрельба.

Протесты в стране вспыхнули после выборов президента, которые прошли 28 июля. После обработки 80% бюллетеней действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, а кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов при явке в 59%.