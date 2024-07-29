Избирательный совет провозгласил Мадуро президентом Венесуэлы на 6 лет

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Национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы на период в 6 лет, до 2031 года. Об этом заявил глава ведомства Элвис Аморосо.

"Национальный совет Венесуэлы в соответствии со своими функциями подтверждает, что гражданин Николас Мадуро является президентом, избранным на президентских выборах, прошедших 28 июля, на период в шесть лет в соответствии с конституцией страны", – цитирует его РИА Новости.

Аморосо подписал документ и передал Мадуро.

Выборы президента в Венесуэле прошли 28 июля. После обработки 80% бюллетеней Мадуро набрал 51,2% голосов, а кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес получил 44,2% голосов. При этом уровень участия граждан в выборах составил 59%.

Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост. Он указал на стратегический характер партнерства Москвы и Каракаса, а также отметил готовность к продолжению сотрудничества с республикой по актуальным вопросам. Глава государства также заявил, что Мадуро является всегда желанным гостем для России.

