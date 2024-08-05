Dhaka Tribune: участники беспорядков в Бангладеш разгромили дом главы МВД

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Участники протестных акций в Бангладеш разгромили дом главы МВД страны Асадуззамана Хана в районе Дханмонди, следует из материала Dhaka Tribune.

"Очевидцы рассказали, что тысячи протестующих прорвались через вход и вошли в резиденцию министра", – говорится в статье.

Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной акции несотрудничества с властями, которую начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

На фоне сложившейся ситуации премьер Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну, написали позже СМИ. Вместе с сестрой они уехали из резиденции в более безопасное место.

