Президент Бангладеш распустил парламент страны

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Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин распустил парламент страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз администрации главы государства.

Решение о роспуске парламента 12-го созыва, сформированного по итогам общенациональных выборов 7 января, было принято после обсуждений президента с командующими трех видов вооруженных сил, лидерами различных политических партий, представителями гражданского общества и лидерами Антидискриминационного студенческого движения.

Парламент распустили, чтобы сформировать временное правительство после ухода в отставку премьер-министра Шейх Хасины на фоне протестов.

Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной акции несотрудничества с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Позднее протестные акции переросли в беспорядки.

В связи с этим пришлось временно закрыть аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке. Кроме того, участники демонстраций разгромили дом главы МВД страны Асадуззамана Хана.

На фоне этого премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну, улетев с сестрой в более безопасное место. По информации СМИ, она просила убежище в Великобритании.

В результате протестов в стране погибли как минимум 110 человек. Наибольшее число жертв, по данным журналистов, зафиксировано в столице – Дакке. Там скончался 71 человек.

Россиянам, которые находятся в Бангладеш, посоветовали как можно скорее покинуть страну и вернуться в РФ. По данным посольства, неспокойная обстановка сохраняется в крупных городах, включая Дакку. Также россиян попросили избегать скоплений людей и мест протестных акций.

