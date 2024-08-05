Посольство РФ в Дакке рекомендовало россиянам покинуть Бангладеш

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Россиянам, которые находятся в Бангладеш, стоит как можно скорее покинуть страну и вернуться в РФ, посоветовали в посольстве РФ в Дакке.

"Столичный аэропорт 5 августа временно приостановил работу. Протестующие продолжают занимать главную дорогу, ведущую к нему", – уточняется в телеграм-канале дипломатического ведомства.

По их данным, неспокойная обстановка сохраняется в крупных городах, включая Дакку. Также россиян попросили избегать скоплений людей и мест протестных акций.

Парламент Бангладеш будет распущен, чтобы сформировать временное правительство после ухода в отставку премьер-министра Шейх Хасины на фоне протестов. Сами протесты начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной акции несотрудничества с властями. Позднее протестные акции переросли в беспорядки.

