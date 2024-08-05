Посольство РФ заявило, что россияне не пострадали во время беспорядков в Бангладеш

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Россияне не пострадали в ходе беспорядков в Бангладеш. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ со ссылкой на информацию посольства РФ в Дакке.

Сейчас ситуация в Бангладеш находится под контролем местной армии, сказано в сообщении. В ближайшее время будет сформировано переходное правительство.

Министерство указало на то, что смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны.

"Вместе с тем в Москве рассчитывают на скорейшее возвращение внутриполитических процессов в дружественном нам государстве в конституционное русло", – уточнили в МИД РФ.

При этом участники демонстраций, по информации UNB, во время комендантского часа днем 5 августа проникли в тюрьму округа Шерпур на севере Бангладеш и устроили пожар. В связи с этим примерно 500 заключенных смогли сбежать. Также протестующие, как сообщает издание, подожгли еще несколько зданий, включая полицейский участок, офисы и магазины.

Протесты в Дакке и во всем Бангладеш начались после объявления о многодневной акции несотрудничества с властями, которую запустила организация "Студенческое движение против дискриминации". В связи с этим пришлось временно закрыть аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке. Кроме того, участники демонстраций разгромили дом главы МВД страны Асадуззамана Хана.

На фоне этого премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну, улетев с сестрой в более безопасное место. По информации СМИ, она просила убежище в Великобритании.

По информации СМИ, уже не менее 56 человек погибли во время беспорядков в Бангладеш.

