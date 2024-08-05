AFP: в ходе беспорядков в Бангладеш погибли не менее 56 человек

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Не менее 56 человек погибли во время беспорядков в Бангладеш. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на правоохранительные органы и врачей.

Протесты и демонстрации начались в столице Бангладеш Дакке и по всей стране после объявления о многодневной акции несотрудничества с властями, которую запустила организация "Студенческое движение против дискриминации".

На фоне беспорядков временно закрыли аэропорт Хазрат Шахджалал в Дакке. Кроме того, участники протестных акций разгромили дом главы МВД страны Асадуззамана Хана.

В связи с этим премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина решила уйти в отставку и покинула страну на фоне беспорядков. Сообщалось, что премьер с сестрой уехали из резиденции в столице в более безопасное место. По информации СМИ, она просила убежище в Великобритании.

