05 мая, 13:07

Происшествия

Катер с пассажирами врезался в опору моста в Санкт-Петербурге

Фото: vk.com/zmsut

Правоохранители инициировали проверку по факту столкновения катера с пассажирами с опорой моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Соответствующая информация ранее начала распространяться в СМИ. Утверждалось, что ДТП произошло утром 5 мая в акватории Канала Грибоедова.

В рамках процессуальной проверки, как уточнили в ведомстве, предстоит оценить действия лиц, нарушивших правила безопасности на водном транспорте, согласно статье 263 УК РФ. Также будет уточнена информация о числе пострадавших и размере ущерба.

Ранее в Павшинской пойме в подмосковном Красногорске перевернулся катер с людьми. На борту находились 11 человек, включая 7 детей. Все они упали в воду. По одной из версий, причиной стало нарушение пассажировместимости, так как максимальное допустимое количество людей на борту подобных судов составляет 4.

Спустя время следственное управление на транспорте начало проверку по факту ЧП. Произошедшим также заинтересовалась московская межрегиональная транспортная прокуратура, которая организовала свою проверку. Позднее следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Двоих детей госпитализировали после падения с катера на Москве-реке

происшествиятранспортрегионы

