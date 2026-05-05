Аэропорт Шереметьево предупредил об усиленном контроле прибывающих из-за рубежа

Время прохождения послеполетных формальностей по прилете в столичный аэропорт Шереметьево из-за рубежа может увеличиться из-за усиления контроля. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

При возникновении скопления людей пассажирам окажут содействие. Введенные меры помогут поддержать необходимый уровень безопасности и защитить государственный суверенитет.

Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Для обеспечения безопасности полетов они перестали принимать и выпускать воздушные суда.

Запрет связан с налетами беспилотников на Москву. Всего к настоящему моменту силы ПВО ликвидировали 6 дронов.

