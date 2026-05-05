Туберкулез выявили у двух учеников школы в Ростове-на-Дону

Туберкулез диагностировали двум ученикам школы № 61 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Ростовской области.

Как напомнили в ведомстве, плановое обследование учащихся на соответствующее заболевание проводилось в феврале – марте 2026 года. По итогам у двоих обнаружили инфильтративный туберкулез легких без бактериовыделения, которое исключает возможность заражения окружающих.

"Оба ребенка госпитализированы для лечения", – подчеркнули в министерстве.

Уже в середине апреля специалисты провели заключительную дезинфекцию в школе и по адресам проживания детей, после чего отправили контактные с ними лица на обследование. В результате новых случаев заболевания зарегистрировано не было.

В Минздраве заверили, что здоровью учащихся и сотрудников школы № 61 ничего не угрожает. В настоящее время учебное заведение функционирует в обычном режиме.

Ранее аналогичный диагноз был поставлен работнице одной из школ Санкт-Петербурга. Заболевание выявили у сотрудницы компании-подрядчика, работающей в школьной столовой мойщицей посуды.

В связи с этим в образовательном учреждении сразу провели противоэпидемические мероприятия, в рамках которых продезинфицировали помещения и обследовали сотрудников пищеблока. Ситуацию на контроль взял глава администрации Приморского района города Богдан Заставный.

