Врач Кондрахин: через рукопожатие можно заразиться туберкулезом

Причиной заражения туберкулезом может стать обычное рукопожатие, если носитель заболевания будет кашлять в руку. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на врача Андрея Кондрахина.

"Вся группа кишечных инфекций, а также большая часть воздушно-капельных передается не только при чихании или кашле, но и контактным путем. Например, человек кашлянул в ладонь, а затем ею передал патогены. Это касается и вирусных инфекций, и даже туберкулеза", – отметил врач.

Также таким путем могут передаваться вирусы гепатита, холера, грипп, коронавирус, пищевые токсикоинфекции, сальмонеллез, различные формы диареи, гепатит группы А, норовирусы и ротавирусы.

В целом ладони являются одним из самых активных путей передачи инфекций, если по какой-то причине не обрабатывать руки, пренебрегая правилами гигиены. При этом особо опасными в этом плане являются общественные места, так как там большое количество людей прикасаются к одним и тем же поверхностям.

Переносчиком заболеваний может являться даже дверная ручка в туалете. Для защиты от таких угроз достаточно регулярно мыть руки с мылом, использовать антисептические средства после посещения общественных мест и перед едой.

Ранее СМИ сообщали, что пациенты с ВИЧ и туберкулезом якобы не могут лечиться по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Эту информацию опровергли в Минздраве РФ. Там объяснили, что лечение ВИЧ и туберкулеза, а также психических заболеваний входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

