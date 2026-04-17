17 апреля, 08:06

Сборная Москвы победила на XIII зимней Спартакиаде учащихся России

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Сборная Москвы одержала победу в общекомандном зачете XIII зимней Спартакиады учащихся России, забрав с собой 60 медалей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Соревнования проходили в 10 субъектах страны, в том числе в Мордовии, Коми, Башкортостане, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Нижегородской областях. В них приняли участие представители 65 регионов и трех городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

На состязаниях разыграли 97 комплектов наград в 16 видах спорта. Всего в них приняли участие более 3 тысяч человек.

От Москвы на соревнованиях выступили 188 человек, включая 101 юношу и 87 девушек. По итогам Спартакиады им удалось завоевать 28 золотых, 16 серебряных и 16 бронзовых медалей, а также набрать 1 226 очков и стать обладателями 49 медалей разного достоинства.

Ранее сообщалось, что с 27 апреля по 3 мая в столице пройдет чемпионат России по настольному теннису. Местом проведения соревнований станет зал "Дружба" олимпийского комплекса "Лужники". Там впервые появится смешанный формат, когда в одной команде будут и мужчины, и женщины.

