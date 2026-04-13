13 апреля, 15:28

Легкоатлетическая эстафета, гонка ГТО и триатлон пройдут в Москве 18 и 19 апреля

Легкоатлетическая эстафета Grom Relay, гонка ГТО "Путь Победы" и соревнования "Лига триатлона & Iron Star" пройдут в Москве на выходных, 18 и 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Эстафета начнется 18-го числа в 10:00 на малом кольце олимпийской велотрассы на Крылатских холмах. Там пройдут соревнования по бегу на дистанцию 4,2 километра на каждом из 5 этапов. Также ожидается "забег-спутник" на дистанцию 4,2 километра. Вход для болельщиков свободный.

Гонка ГТО состоится в этот же день в парке 850-летия Москвы. Соревнования команд пройдут в нескольких зачетах. Зрители и болельщики смогут свободно попасть на мероприятие, а для участия в гонке необходима предварительная регистрация.

В воскресенье, 19 апреля, в олимпийском комплексе "Лужники" состоятся соревнования по триатлону. Атлетам предстоит вплавь преодолеть дистанцию в 380 метров, затем совершить велогонку на 20 километров и завершить состязания бегом на 5 километров.

Соревнование по плаванию пройдет в бассейне аквакомплекса "Лужники", по бегу – на аллеях и в пешеходной зоне комплекса, а велогонка – на ближайших набережных. Принять участие смогут спортсмены в возрасте 16 лет и старше. Гражданам доступны как индивидуальный формат участия, так и эстафета.

Ранее жителей Москвы пригласили поучаствовать в тренировках по игре в лякросс на стадионе в парке "Останкино". Посетители будут тренироваться вместе с игроками женской команды Moscow Phoenix. Тренировки проходят дважды в неделю: по понедельникам и по субботам.

спортгород

