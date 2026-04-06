Собянин: более 800 спортивных площадок за год обустроили в Москве

Более 800 спортивных площадок было обустроено в Москве в прошлом году. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Физическая культура стала неотъемлемой частью жизни миллионов москвичей. В частности, с 2011 года, как отметил мэр, число горожан, активно занимающихся спортом, значительно возросло.

"Город постоянно работает над тем, чтобы спорт был доступен для всех. Это соответствует целям и задачам нацпроекта "Спорт России". Построили, реконструировали и обновили стадионы, спорткомплексы и десятки тысяч спортплощадок – фактически в каждом дворе появился собственный "спортзал под открытым небом", – подчеркнул градоначальник.

Например, за минувший год удалось обустроить порядка 50 футбольных полей, более 10 площадок для стритбола, около 140 зон для настольного тенниса, а также свыше 100 многофункциональных площадок для различных видов спорта и еще примерно 10 скейт-парков.

В частности, в Зеленом парке на границе районов Новогиреево и Ивановское была заменена старая площадка на просторное футбольное поле. В распоряжении местных жителей появилась не только зона с искусственным газоном и беговой дорожкой, но и столы для настольного тенниса и тренажеры.

В свою очередь, в парке "Дубрава" в Куркине обновление затронуло всю спортивную инфраструктуру, включая площадки для волейбола и баскетбола с трибунами, а также зоны для настольного тенниса и воркаута.

В то же время в рамках модернизации территории района Нагатино-Садовники в Каширском проезде в порядок привели корт для большого тенниса, каток с искусственным льдом, раздевалки, а также обустроили зону отдыха с навесом.

Не забыл Собянин упомянуть и о территориях вблизи транспортных объектов. Например, у станции МЦД-4 Кусково на улице Новотетерки появился спортивный кластер с памп-треком, скейт-парком, а также площадками для стритбола и волейбола.

Вместе с тем возле станции метро "Домодедовская" работы по обновлению были проведены в двух многофункциональных спортивных зонах и на площадке для воркаута. Кроме того, рядом с домом 98, корпусом 1, по Каширскому шоссе отремонтировали футбольное поле.

Помимо этого, около пересадочного узла "Отрадное", расположенного на пересечении улиц Хачатуряна и Каргопольской, была создана спортплощадка.

Ранее Собянин анонсировал появление нового спортивного кластера в районе Нагатино-Садовники, предназначенного для студентов РАНХиГС. Крытый павильон с панорамным остеклением построят на месте старой спортзоны академии.

Внутри здания разместят корт для сквоша, два трансформируемых тренажерных зала, раздевалки и душевые. Рядом обустроят каток с трибунами, который летом будет использоваться для тенниса и волейбола. Также появятся беговая дорожка, полоса препятствий, воркаут-зона и сектор для прыжков в длину.

