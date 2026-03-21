21 марта, 17:03

Мэр Москвы

Сергей Собянин: для студентов РАНХиГС создадут современный спортивный кластер

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Нагатино-Садовники для студентов РАНХиГС строят спортивный кластер и создают удобный пешеходный маршрут к учебному корпусу. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Он отметил, что на месте старой спортзоны академии появится крытый павильон с панорамным остеклением, где разместятся корт для сквоша, два трансформируемых тренажерных зала, раздевалки и душевые. На кровле установят экран для трансляции матчей.

Рядом обустроят каток с трибунами, который летом будет использоваться для тенниса и волейбола. Также появятся беговая дорожка, полоса препятствий, воркаут-зона, сектор для прыжков в длину, скалодром, площадки для мини-футбола, панна-футбола и баскетбола.

Пешеходный маршрут от метро "Коломенская" до учебного корпуса на улице Садовники сделают комфортным – сейчас добираться приходится по узкому тротуару и проезжей части. Также обновят сквер у дома № 9 на улице Садовники, отремонтируют универсальную площадку для баскетбола и волейбола, а также зону для выгула собак.

Мэр столицы отметил, что Москва системно благоустраивает территории возле вузов и других образовательных центров. Уже обновили сквер у главного здания МГУ и прилегающие улицы, территорию около МГТУ имени Баумана (с пешеходным маршрутом от главного корпуса до факультета энергомашиностроения), а также улицу Миклухо-Маклая, где находится РУДН.

Ранее сообщалось, что в планы благоустройства на 2026 год включены свыше 2 тысяч дворовых территорий Москвы. Проекты разрабатывались на основе предложений горожан. В ходе работ будет обновлено асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, а завершающим этапом станет озеленение.

