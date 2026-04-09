Новости

Новости

09 апреля, 07:55

Спорт

Спортивный клуб по игре в лякросс начал работу в парке "Останкино"

Фото: пресс-служба ВДНХ

Жители Москвы могут поучаствовать в тренировках по игре в лякросс на стадионе в парке "Останкино". Посетители будут тренироваться вместе с игроками женской команды Moscow Phoenix – одной из сильнейших команд страны. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Тренировки проходят дважды в неделю: по понедельникам с 20:00 до 22:00 на половине поля и по субботам с 18:00 до 20:00 на полном поле. Вход на занятия бесплатный, предварительная регистрация не требуется. Кроме того, новичкам выдается полный комплект профессиональной экипировки.

На занятия по лякроссу в парке "Останкино" приглашают всех желающих до 31 октября в возрасте от 15 лет. Несовершеннолетним разрешается заниматься только в присутствии одного из родителей либо с письменного разрешения законного представителя.

Лякросс является одним из самых зрелищных командных видов спорта, он развивает силу, скорость реакции и способность оперативно принимать решения. Международный олимпийский комитет официально включил лякросс в программу Олимпиады в 2023 году.

С 1 апреля в Москве также стартовали бесплатные тренировки по бегу в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятия подходят для спортсменов всех уровней подготовки. Проводить их будут профессиональные тренеры. Новичкам дается возможность заниматься в своем темпе.

Более 800 спортивных площадок было обустроено в Москве в прошлом году. Физическая культура стала неотъемлемой частью жизни миллионов москвичей. Например, за минувший год удалось обустроить порядка 50 футбольных полей, более 10 площадок для стритбола и около 140 зон для настольного тенниса.

