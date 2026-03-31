Бесплатные тренировки по бегу начнутся в Москве с 1 апреля

Бесплатные тренировки можно посетить в рамках столичного проекта "Мой спортивный район". Все желающие получат возможность позаниматься бегом, фитнесом, а также освоить занятия по роллер-спорту. Подробности – в материале Москвы 24.

Десятки площадок

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

С наступлением тепла москвичей приглашают на тренировки по бегу, фитнесу и другим спортивным занятиям в рамках бесплатного проекта "Мой спортивный район" с круглогодичными занятиями под руководством профессиональных тренеров. Также можно принять участие в программах "Московская ходьба" и "Показать за 60 секунд".

Для желающих старше 18 лет открыты 40 площадок для занятий фитнесом в 11 округах города. Регулярные тренировки укрепят здоровье, улучшат физическую форму и повысят общую выносливость. Упражнения развивают силу, скорость и ловкость, положительно влияют на метаболизм, пищеварение и работу сердца. Занятия проводятся по вторникам и четвергам в 19:00, а по субботам – в 10:00.

Тренер адаптирует программу под уровень подготовки участников, сочетая динамические и силовые элементы. В ходе занятий гостей ждут разные виды активности – от бега и прыжков до отжиманий, выпадов и наклонов. Чаще всего гости предпочитают заниматься на стадионах "Авангард" и "Свиблово", Коптевском бульваре, в парке "Яуза" и площадке в Зеленограде.





Мария Гуменная тренер по фитнесу проекта "Мой спортивный район" На тренировках мы развиваем силовые качества, выносливость, скорость и другие навыки. Начинаем с разминки, поэтому важно успеть к началу занятия – иначе участник может быть не допущен, так как без разминки есть риск получить травму.

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Также проводятся беговые активности: с 1 апреля все желающие старше 18 лет смогут тренироваться под руководством профессиональных тренеров на 10 площадках в 10 округах Москвы. Занятия будут проходить по средам и пятницам в 19:30, а также по воскресеньям в 10:00. С 13 мая к ним добавятся еще 10 площадок. Кроме того, с 1 апреля начнутся тренировки по бегу на флагманской площадке в олимпийском комплексе "Лужники". Занятия будут проходить по вторникам, средам и пятницам с 19:30 до 20:30 и по воскресеньям с 10:00 до 11:00.

Программа тренировок включает специальные упражнения, а также темповые, интервальные и восстановительные занятия. При этом они рассчитаны на широкий круг участников: от новичков до спортсменов с начальным и средним уровнями подготовки. Занятия проходят на стадионе в парке "Останкино", в парках "Северное Тушино", 50‑летия Октября и "Ангарские пруды", в музее‑заповеднике "Коломенское", а также на улице Нагорной (дом 29, корпус 4).

Тренировки на роликах и ходьба

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Тренировки по роллер‑спорту для гостей старше 18 лет начнутся с 16 мая. Впервые такие занятия будут организованы сразу на 10 площадках в разных округах столицы: встречи запланированы по понедельникам и субботам в 19:00.

Занятия предполагают передвижение на роликах с выполнением разнообразных технических элементов. Регулярные тренировки пройдут в ряде популярных городских локаций, включая парки Олимпийской Деревни, "Останкино", "Митино", и на других площадках.

Кроме того, представится возможность поучаствовать в проекте "Московская ходьба", который был запущен летом 2021 года на территории 19 столичных парков для популяризации северной ходьбы. На специальных прогулочных маршрутах обустроены информационные таблички с QR‑кодами, чтобы ознакомиться с архитектурными и природными объектами. Подробности о проекте можно узнать по ссылке.

Также можно принять участие в проекте "Показать за 60 секунд", чтобы сделать самостоятельные тренировки на спортивных площадках эффективнее и безопаснее. Для этого профессиональные тренеры подготовили простые видеоинструкции: они помогут подобрать подходящие упражнения для разных групп мышц в зависимости от того, какие тренажеры есть на спортивной площадке. Узнать больше о проекте можно по ссылке. С другими подробностями можно ознакомиться здесь.