Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
07 апреля, 08:22

Экономика

Столичные компании расширили ассортимент товаров для активного образа жизни

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские предприятия расширили перечень современных решений и товаров для активного образа жизни в прошлом году. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"В 2025 году производство спортивных товаров выросло на 69,7% по сравнению с 2024-м, а выпуск биологически активных добавок – на 12,9%", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

По его словам, сейчас на рынке появляется много новых разработок. Например, предприятие Hogo создало огнеупорные перчатки для автоспорта. На данный момент эта компания единственная в России, которая производит такие изделия для этого сегмента из огнеупорных арамидных материалов.

Инновационное решение предлагает и компания "Гипокс", которая занимается производством портативных дыхательных тренажеров. Сейчас она выпустила программы гипоксических тренировок для циклических видов спорта. Это поможет спортсменам повысить выносливость и подготовиться к нагрузкам, а также добиться лучшей формы.

А столичный бренд "Сплав" занимается спортивной одеждой, которую носят как профессионалы, так и любители походов. В этом году будет выпущена новая коллекция горнолыжной одежды.

Отмечается, что каждый год в городе появляется порядка 150 современных предприятий, которых сейчас уже 4,6 тысячи. Всего там трудятся более 755 тысяч человек. Москва активно поддерживает производителей, предоставляя в том числе налоговые льготы.

Вместе с тем в 2025 году производство отрасли машиностроения в Москве выросло почти в 1,5 раза по сравнению с 2024-м. Городские компании создают лифты, роботизированные системы, конвейеры, станки и насосы. В прошлом году они нарастили выпуск продукции на 40,2%.

экономикаспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика