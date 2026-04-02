Собянин отметил активное развитие креативных индустрий в Москве

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В последние годы при поддержке Москвы предприятия сферы креативных индустрий развиваются все более активно. В настоящее время в столице насчитывается свыше 113 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в этой отрасли, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Он напомнил, что в прошлом году была открыта первая очередь нового Креативного кластера Сколково – Московский кластер видеоигр и анимации. На сегодняшний день его резидентами стали 44 видеоигровые и 8 анимационных компаний.

Еще одним важным событием 2025 года стала первая Московская международная неделя видеоигр. Мероприятие объединило ведущие видеоигровые и ИТ-компании, отраслевых специалистов и любителей видеоигр на 800 площадках по всей России. В рамках недели был установлен национальный рекорд: в кибертурнире приняли участие более 4,6 тысячи человек.

Кроме того, в 2025 году открылся городской арт-центр "Московские мастерские" для художников, были организованы "Креативные бизнес-практикумы" для предпринимателей в сфере моды и дизайна, а также бесплатные вебинары "Защити свое творчество".

По словам главы города, в текущем году планируется завершить строительство второй очереди Креативного кластера в Сколкове, где будет создана специализированная инфраструктура для компаний – разработчиков технологических решений в сфере медиа, а также офисные помещения для размещения стартапов и якорных резидентов.

В настоящее время Московский инновационный кластер принимает заявки на локализацию в кластере медиатехнологий через платформу i.moscow.

Ранее британское агентство Hagman Global Strategies назвало Россию одним из мировых центров виртуального кинопроизводства. По результатам международного исследования World Virtual Production Market Volume Report, РФ занимает по этому показателю пятое место в мире, уступая США, Великобритании и континентальной Европе, но опережая Китай.