07 апреля, 08:42

Происшествия

СК возбудил дело о покушении на убийство учителя после ЧП у школы в Пермском крае

Фото: vk.com/suskperm

СУ Следственного комитета возбудило уголовное дело после ЧП с нападением на учительницу у школы № 5 в Пермском крае, сообщается в канале регионального ведомства в мессенджере МАХ.

Производство открыто в соответствии с частью 30 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 1 статьи 105 "Убийство" УК РФ. В рамках расследования подозреваемый 17-летний учащийся был доставлен в отдел для проведения необходимых действий.

На месте происшествия, в свою очередь, продолжают работу следователи и криминалисты, которые в том числе подготавливают запросы для назначения судебных экспертиз.

"В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления", – добавили в ведомстве.

Юноша напал на своего классного руководителя у входа в образовательное учреждение в пермской Добрянке утром 7 апреля. Педагог получила ножевые ранения и была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Параллельно с СК проверку начала и краевая прокуратура. Правоохранители дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

