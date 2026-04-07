Пострадавшая учительница в Пермском крае была классным руководителем напавшего подростка

Учитель, пострадавшая от нападения подростка у входа в школу № 5 в пермской Добрянке, была его классным руководителем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Подросток находится в территориальном отделе полиции, правоохранители продолжают устанавливать мотивы его действий. Собранные материалы будут направлены в следственные органы.

В свою очередь, краевая прокуратура начала проверку после произошедшего. Как указали в ведомстве, правоохранители дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На контроль прокуратуры поставлено и расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту. На месте работает прокурор Добрянки Дмитрий Копьев.

Подросток напал на учителя у входа в школу № 5 в Добрянке утром 7 апреля. В результате педагогу были нанесены ножевые ранения. Учителя доставили в больницу, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Из Перми выехала мультипрофильная бригада врачей, указывал губернатор края Дмитрий Махонин.