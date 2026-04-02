Житель подмосковного Воскресенска признан виновным в убийстве пенсионерки

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

Суд признал 62-летнего жителя подмосковного Воскресенска виновным в убийстве 84-летней пенсионерки, передает пресс-служба управления СК России по Московской области.

По версии суда, 5 сентября 2025 года в подъезде одного из домов между мужчиной и его пожилой соседкой произошел конфликт. В результате подсудимый взял топор и несколько раз ударил женщину обухом по лицу и голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Нападавшего попытался остановить сын погибшей. Затем злоумышленника задержали. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). В итоге доказательства, собранные следователями, а также заключения экспертиз легли в основу обвинения и приговора подсудимому.

Решением Воскресенского городского суда местного жителя приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

