02 апреля, 14:50

Житель подмосковного Воскресенска признан виновным в убийстве пенсионерки

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

Суд признал 62-летнего жителя подмосковного Воскресенска виновным в убийстве 84-летней пенсионерки, передает пресс-служба управления СК России по Московской области.

По версии суда, 5 сентября 2025 года в подъезде одного из домов между мужчиной и его пожилой соседкой произошел конфликт. В результате подсудимый взял топор и несколько раз ударил женщину обухом по лицу и голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Нападавшего попытался остановить сын погибшей. Затем злоумышленника задержали. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"). В итоге доказательства, собранные следователями, а также заключения экспертиз легли в основу обвинения и приговора подсудимому.

Решением Воскресенского городского суда местного жителя приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее юноша устроил поножовщину на автомойке в Троицке. На 6-й Нововатутинской улице между двумя группами граждан возник конфликт, в ходе которого 19-летний приезжий человек ударил ножом оппонента. Пострадавшего с проникающим ранением груди доставили в больницу. Нападавшего задержали, орудие преступления изъяли.

