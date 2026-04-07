Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
07 апреля, 07:36

Происшествия

Подросток нанес ножевые ранения учителю у входа в школу в пермской Добрянке

Фото: телеграм-канал SHOT

Подросток напал на учителя у входа в школу № 5 в пермской Добрянке. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел утром 7 апреля на улице. В результате произошедшего педагогу были нанесены ножевые ранения. Учителя доставили в больницу. Состояние преподавателя оценивается как крайне тяжелое. Врачи борются за ее жизнь, отметил Махонин.

"Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей", – уточнил глава региона.

Подросток после случившегося был задержан. На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее суд признал 62-летнего жителя подмосковного Воскресенска виновным в убийстве 84-летней пенсионерки. В сентябре 2025 года в подъезде одного из домов между мужчиной и его пожилой соседкой произошел конфликт. В результате подсудимый взял топор и несколько раз ударил женщину обухом по лицу и голове.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Нападавшего попытался остановить сын погибшей. Затем злоумышленника задержали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. Решением Воскресенского городского суда мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

происшествиярегионы

Главное

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика