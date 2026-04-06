Столичным предпринимателям рассказали о помощи Московского гарантийного фонда

Московский гарантийный фонд (Мосгарантфонд) уже 20 лет помогает предпринимателям. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для многих предпринимателей и компаний необходимо своевременно взять кредит на открытие, операционную деятельность или развитие и расширение бизнеса, однако для привлечения заемных средств нужны гарантии. Мосгарантфонд помогает в этом.

Фонд был создан правительством Москвы и стал крупнейшей гарантийной организацией в России. Механизм поручительства позволил расширить доступ малого и среднего бизнеса к заемным ресурсам и сформировать устойчивую практику работы банков с предпринимателями.

Кроме того, Мосгарантфонд является неотъемлемой частью городской программы поддержки предпринимательства и входит в Национальную гарантийную систему. Доля Москвы в общем объеме поручительств региональных организаций составляет 19%.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Кристина Кострома отметила, что Мосгарантфонд помогает предпринимателям закрывать такую потребность, как привлечение кредитных средств, когда собственного залогового обеспечения недостаточно.

"За 20 лет этот инструмент стал частью городской системы поддержки бизнеса: компании получают возможность запускать новые проекты, расширять производство и выполнять контракты", – подчеркнула Кострома.

Финансирование под поручительства фонда привлекают компании из таких областей, как высокотехнологичный бизнес, туризм, культура, спорт и многие другие. Помимо этого, предоставляются поручительства по кредитам, займам, банковским гарантиям и прочему, покрывая до 70% обязательств предпринимателя. Максимальный размер поручительства составляет 100 миллионов рублей.

За 20 лет благодаря помощи фонда 13 тысяч столичных предпринимателей смогли привлечь на развитие бизнеса более 425 миллиардов рублей, из них 39,5 миллиарда – в 2025 году. Особое внимание фонд уделяет производству, информационным технологиям, телекоммуникации, науке, образованию, культуре и спорту.

Благодаря гарантийной поддержке уверенный рост демонстрирует московский высокотехнологичный сектор – в 2025 году доля таких компаний в общей сумме привлеченного с использованием поручительств финансирования выросла до 38%.

Например, производитель механики сцены и оборудования для театральной и шоу-индустрии "Театральные технологические системы" с 2017 года смог реализовывать проекты по оснащению культурных объектов и расширить производственные компетенции. За это время выручка компании увеличилась в 8 раз, а предприятие перешло в категорию крупного бизнеса.

Производитель машин-картов "Микс Карт", в свою очередь, привлек финансирование для развития и расширения промышленной базы. Компания локализовала производство в России и начала коммерческие поставки в 2023 году, сейчас ее техника используется на 20 картодромах.

Гарантийную поддержку также получала высокотехнологичная компания "Системы для микроскопии и анализа". Она работает с 1999 года и входит в инновационную инфраструктуру Москвы, а благодаря Мосгарантфонду удалось привлечь льготное финансирование, расширить объем работ и увеличить выручку на 88%. В 2025 году было одобрено новое поручительство для выполнения заказов.

В 2023 году фонд расширил линейку инструментов и впервые в России разработал механизм поручительств под залог прав на интеллектуальную собственность. С момента запуска предоставлено 53 поручительства, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на сумму 1,9 миллиарда рублей.

Например, ООО "Научно-производственное предприятие "Лосев", которое занимается разработкой и выпуском светильников и светодиодных модулей для автомобильной светотехники, стало первым клиентом фонда, получившим финансирование под залог интеллектуальной собственности. Финансирование позволило увеличить выручку на 55% и чистую прибыль на 44%.

Для того чтобы получить поручительство, необходимо обратиться в банк – партнер фонда с заявкой на финансирование. В случае если залогового обеспечения недостаточно, банк направляет в Мосгарантфонд документы для рассмотрения, после чего принимается решение о предоставлении поручительства.

Помимо этого, на базе фонда действует центр содействия кредитованию, который помогает предпринимателям подобрать оптимальные финансовые решения, включая привлечение льготных кредитов. Специалисты сопровождают компанию на всех этапах.

Также развиваются онлайн-инструменты предварительной оценки компании по критериям риска и сервисы подбора финансовых программ, регулярно проводятся обучающие мероприятия по финансовому планированию.

