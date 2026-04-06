В РКН заявили о росте числа DDoS-атак после сообщений о блокировке Telegram

После сообщений СМИ о вероятной полной блокировке мессенджера Telegram в России количество DDoS-атак на страну стало в десятки раз больше. Об этом РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре (РКН) со ссылкой на данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Там рассказали, что обычно система ведомства обнаруживает около 350 атак в неделю, из которых порядка 23 нацелены непосредственно на Роскомнадзор. А с 26 февраля по 4 марта общее число таких атак стало 949.

Особенно часто в указанный период киберагрессии стали подвергаться государственные информационные ресурсы, отметили в РКН. Защищает их Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА).

В период с 16 по 22 марта 37,6% атак фиксировалось со стороны США. 15,2% вредоносного трафика поступало из Германии, 11,1% – из Великобритании. Самое долгое нападение на инфраструктуру российской компании продолжалось 113 часов 22 минуты – это свыше 4,5 суток.

Самой крупной кибератаке мощностью 25,46 гигабита в секунду при скорости 88,33 миллиона пакетов в секунду подвергся один из провайдеров.

51 раз нападениям подвергались телекоммуникационные компании, 40 раз – хостинг-провайдеры, 33 раза – государственные ресурсы. Помимо этого, в зоне риска находились разработчики ПО и финансовый сектор.

Работа Telegram ограничивается в России с 10 февраля. Причиной стало несоблюдение законодательства. По мнению аналитика Эльдара Муртазина, мессенджер может повторить судьбу видеохостинга YouTube. Снятие ограничений с него он назвал "невероятным развитием ситуации".

